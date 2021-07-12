Başrollerinde Şoray Uzun, İlker Ayrık, Özlem Türkad, Reha Özcan ve Ayşe Tolga gibi başarılı isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Verdiği 3 yıllık aranın ardından tekrar izleyici ile buluşan Seksenler'in yeni bölümü ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki Seksenler ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seksenler'in yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...
Seksenler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
İlk olarak 2012 yılında seyirci karşısına çıkan TRT'nin komedi, nostalji dizisi 'Seksenler' 2017 sezonunda ekranlara veda etmişti.
Başrollerinde yer alan usta oyuncu Rasim Öztekin geçtiğimiz ay vefat etmesinin ardından yine aynı kadro ile yollarına devam eden Seksenler dizisi 3 yıllık aranın ardından tekrar ekranlara döndü.
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Seksenler dizisi yine TRT 1 ekranlarında hayatına devam ederken, dizinin takipçileri hangi gün yayınlandığını araştırmaya başladı.
2021 yılında yeni sezon ile ekranlara dönen Seksekler dizisi her hafta pazartesi akşamları saat 20.00'da izleyici karşısında olacak.
Bu hafta yeni sezonun 3. bölümü yayınlanacak. Seksenli yıllar ile 2021 yılının kıyaslandığı feed back tarzında ilerleyen diziyi izleyiciyi maziye götürüyor.
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