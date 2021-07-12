Başrollerinde Şoray Uzun, İlker Ayrık, Özlem Türkad, Reha Özcan ve Ayşe Tolga gibi başarılı isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Verdiği 3 yıllık aranın ardından tekrar izleyici ile buluşan Seksenler'in yeni bölümü ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki Seksenler ne zaman, saat kaçta başlayacak? Seksenler'in yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...