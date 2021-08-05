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Seksenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seksenler yeni bölümde ne oluyor?

05.08.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2012 yılında başlayan Seksenler dizisi TRT 1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatının ardından kısa bir süre ara verilen dizi, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin kadrosuna ise yeni sezonda Zeynep Demirel ve Reha Özcan katıldı. Bunun ardından ise Seksenler kadrosuna 3 yeni oyuncu daha katıldı. Yeni sezonda duygu dolu anlara sahne olan Seksenler dizisi, bu akşam yeni bölümü ile TRT 1’de!

Seksenler dizisi yeni sezonda oldukça iddialı bir kadroyla ekranlara döndü. Rasim Öztekin’in vefatının ardından bir süre ara verilen dizi, yeni sezonda izleyicisi ile buluştu. 4 sezondur Seksenler dizisinde yer almayan İlker Ayrık’ın yeni sezonda kadroya dahil olması ise, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarına gelen Seksenler dizisinin yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Seksenler yeni bölümde ne oluyor?

Yaz sezonunda ekranlara gelen TRT 1’in sevilen dizisi Seksenler bu akşam izleyici ile buluşuyor.
Yeni bölümde Rukiye Hanım, Amelie’nin Çağatay’a her ortamda yakın davranmasından rahatsız olurken, mahalleli ise koyun derdine düşüyor.
Mahallede gezen başı boş koyunları yakalamaya çalışan sakinler, komik anlara neden oluyor.

Seksenler dizisi konusu

Seksenler dizisi konusu
Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 İlker Ayrık Rasim Öztekin
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