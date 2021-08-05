Seksenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seksenler yeni bölümde ne oluyor?

Seksenler dizisi yeni sezonda oldukça iddialı bir kadroyla ekranlara döndü. Rasim Öztekin ’in vefatının ardından bir süre ara verilen dizi, yeni sezonda izleyicisi ile buluştu. 4 sezondur Seksenler dizisinde yer almayan İlker Ayrık ’ın yeni sezonda kadroya dahil olması ise, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni bölümü ile bu akşam TRT 1 ekranlarına gelen Seksenler dizisinin yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Seksenler dizisi konusu

Türkiye’nin 30 yıllık geçmişinin ve değişiminin, klasik bir Türk ailesi üzerindeki etkilerini anlatan eğlenceli bir dönem dizisi olan Seksenler toplumsal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini, geleneklerimizi ve göreneklerimizi nasıl çürüttüğünü ve Türkiye'nin nasıl küreselleştiğini gözler önüne seriyor.