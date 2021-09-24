MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ateşli model, çırılçıplak pozlarıyla yürek hoplattı!

Ateşli model, çırılçıplak pozlarıyla yürek hoplattı!

24.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, Instagram hesabından paylaştığı çıplak pozlarıyla, ortalığı yakıp geçiyor. 32 yaşındaki modelin iddialı paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla akılları baştan alıyor. İki çocuk annesi modelin cesur paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.

CANDICE SWANEPOEL'İN YÜREK HOPLATAN POZLARI:

Candice Swanepoel, 20 Ekim 1988 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya geldi.
Güzel model, Hollanda kökenli Afrikaner bir ailenin kızı olarak doğdu.
Swanepoel, henüz 15 yaşındayken bir bit pazarında keşfedildi.
16 yaşında modelliğe adım attı ve mesleğinden büyük paralar kazanmaya başladı.
2005 yılında, Vogue dergisinin kapağında yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Model Güney Afrika Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

Kına gecesinde ortalık savaş alanına döndü, gelinin babası öldü

Kına gecesinde ortalık savaş alanına döndü, gelinin babası öldü

Üniversite öğrencileri için kritik hafta! "Risk büyük"

Üniversite öğrencileri için kritik hafta! "Risk büyük"

İtiraf etti! Bakın kaç dolara yakmış

İtiraf etti! Bakın kaç dolara yakmış

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.