Ateşli model, çırılçıplak pozlarıyla yürek hoplattı!

32 yaşındaki Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla akılları baştan alıyor. İki çocuk annesi modelin cesur paylaşımları, beğeni yağmuruna tutuluyor.
CANDICE SWANEPOEL'İN YÜREK HOPLATAN POZLARI:
Candice Swanepoel, 20 Ekim 1988 tarihinde Güney Afrika'da dünyaya geldi.
Güzel model, Hollanda kökenli Afrikaner bir ailenin kızı olarak doğdu.
Swanepoel, henüz 15 yaşındayken bir bit pazarında keşfedildi.
16 yaşında modelliğe adım attı ve mesleğinden büyük paralar kazanmaya başladı.
2005 yılında, Vogue dergisinin kapağında yer aldı.
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