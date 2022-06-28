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Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

28.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Kastamonu'da sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan köylerindeki diyaliz hastaları, hastaneye helikopterle götürülüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde sağanak nedeniyle bölgedeki derelerin debisi yükseldi. Bazı köylere ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı köylerde elektrik kesintileri yaşanması nedeniyle diyalize bağlı hastalar yardım istedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle hastalar, Abana ilçesine götürüldü.

Sahile inen helikopterlerle getirilen 7 diyaliz ile bir KOAH hastası, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor

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