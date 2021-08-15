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Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

15.08.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

SİNOP (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde köylere helikopterle jeneratör götürüldü.

Bakanlık, sel felaketi nedeniyle elektriksiz kalan köylerin elektrik ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Ayancık ilçesine getirilen 50 kilovatlık jeneratörleri YEPAŞ ekipleri halat yardımıyla jandarma helikopterine bağladı.

Ekipler helikopterin içerisine de 7 jeneratör koydu.

Ayancık'tan havalanan helikopter, jeneratörleri selden etkilenerek elektrik sıkıntısı yaşayan köylere ulaştırdı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta köylere helikopterle jeneratör götürüldü
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