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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

19.08.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sağanak etkili oluyor.

11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selin can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtığı Bozkurt ilçesinde, akşam sağanak başladı.

Sağanak sırasında vatandaşlar ve sel felaketinin yaralarını sarmak için gelen görevliler, cami avlusu, petrol istasyonu, durak ve çadır gibi alanlara sığındı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta sağanak etkili oluyor
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