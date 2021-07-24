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Selahattin Kınalı kimdir? Selahattin Kınalı kaç yaşında ve nereli?

24.07.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Selahattin Kınalı; Akçaabat Sebatspor, Denizlispor ve Trabzonspor formalarını giydi. Trabzonlu Selahattin Kınalı, Trabzonspor formasıyla 3 sezon oynadı ve 66 maçta 12 gol attı. 254 resmi maça çıktı ve toplamda 63 gol attı.

Selahattin Kınalı'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Bir döneme damga vuran futbolcu Selahattin Kınalı şuanda A Spor ekranlarında yorumculuk yapıyor. 254 resmi maça çıkan Kınalı toplamda 63 gol attı. "Selahattin Kınalı kimdir?" , "Selahattin Kınalı kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Selahattin Kınalı kimdir?

15 Mayıs 1978 doğumlu Kınalı 43 yaşındadır. Kınalı futbol kariyerine Ofspor ile başlangıç yaptı. Kınalı'nın kariyeri 2009 sezonunda Denizlispor ile sona erdi. Kınalı 254 resmi maça çıktı ve toplamda 63 gol attı.
Selahattin Kınalı Trabzonludur. Trabzonspor taraftarı Kınalı, birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

SELAHATTİN KINALI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

SELAHATTİN KINALI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR
Selahattin Kınalı; Akçaabat Sebatspor, Denizlispor ve Trabzonspor'da forma giydi. Kınalı Trabzonspor formasıyla 3 sezon oynadı. 66 maçta 12 gol atan Kınalı; Hami Mandıralı, Şota, Abdullah Ercan, Ünal Karaman ve Ogün Temizkanoğlu gibi yıldızlarla forma giydi.
21 Yaş milli futbol takımıyla 1997 yılında yapılan Akdeniz Oyuncularına katılarak, 2.lik elde eden kadroda yer aldı. Selahattin Kınalı A Spor'da yorumculuk yapıyor.
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