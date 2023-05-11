Selçuk İnan dönüş sinyalini verdi! Galatasaray açıklaması...

"GÖRÜŞTÜĞÜM KULÜPLER VAR"

Yeni sezon öncesinde görüştüğü kulüpler olduğunu ve önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini de sözlerine ekleyen İnan, şöyle devam etti:

"Görüştüğüm kulüpler var. Sağ olsunlar şu andaki durumumuzu soruyorlar. Amacım önümüzdeki sene bir takımı çalıştırmak. Ama bu önemli bir takım olmalı ya da projeye sahip olmalı. Hemen gel gitler bizi üzüyor ve istediklerimizi yapamıyoruz. Böyle iyi bir takımda, projesi olan bir takımda başlamak isterim.