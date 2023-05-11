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Selçuk İnan dönüş sinyalini verdi! Galatasaray açıklaması...

11.05.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Selçuk İnan beklentilerin altındaki performansı sonrası takıma veda ederken, katıldığı bir programda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Görüştüğü kulüpler olduğunu belirten Selçuk İnan, "Amacım önümüzdeki sene bir takımı çalıştırmak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan ve aldığı kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Selçuk İnan, katıldığı bir organizasyonda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Görüştüğü takımlar olduğunu açıklayan İnan, yeni sezonda yeni bir takım çalıştırmak istediğini söyledi.

"ARDA TURAN MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR" 

"ARDA TURAN MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR" 

Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde, Arda Turan'ın sosyal medyadan kendisi için "Arteta da geçen sene kazanamıyordu." ifadeleriyle destek vermesi hakkında konuşan ve Arda Turan'ın teknik direktörlükte başarılı olacağına inandığını söyleyen İnan, "Arkasında duralım. Mutlaka başarılı olacaktır. Yüzde 100 inanıyorum. Çünkü istikrar çok önemli." diye konuştu.

"ÖDÜN VERMEK İSTEMİYORUM" 

"ÖDÜN VERMEK İSTEMİYORUM" 

Kasımpaşa'nın başında 12 maça çıkan ve sonrasında yolları ayrılan Selçuk İnan, yaşanan süreçle ilgili olarak, "Başlangıçta hedefler koyuyorsunuz, ortak bir yol haritası çizebiliyorsunuz ama bu yolda bazı engeller çıkabiliyor önünüze. Son dönemlerde fikir ayrılıkları çıkmaya başladı. Bu durum her iki tarafa da zarar verebilirdi. Benim bir duruşum ve bakış açım var. Bunu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum, bundan ödün vermek de istemiyorum. Bu ayrılık hem benim için hem de karşı taraf için doğru bir şeydi ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞTÜĞÜM KULÜPLER VAR"

"GÖRÜŞTÜĞÜM KULÜPLER VAR"

Yeni sezon öncesinde görüştüğü kulüpler olduğunu ve önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini de sözlerine ekleyen İnan, şöyle devam etti:

"Görüştüğüm kulüpler var. Sağ olsunlar şu andaki durumumuzu soruyorlar. Amacım önümüzdeki sene bir takımı çalıştırmak. Ama bu önemli bir takım olmalı ya da projeye sahip olmalı. Hemen gel gitler bizi üzüyor ve istediklerimizi yapamıyoruz. Böyle iyi bir takımda, projesi olan bir takımda başlamak isterim.

"HAZIR HİSSETTİĞİMDE MUTLAKA BUNU AÇIKLARIM" 

"HAZIR HİSSETTİĞİMDE MUTLAKA BUNU AÇIKLARIM" 

Teknik direktörlük kariyerinde hedefinin bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Tabii kaç yıl sonra Galatasaray'da olacağımı bilemeyiz, bir tarih söylemek istemem ama hedefim; hazır olduğumda, gerçekten doğru bir anda oraya gidebilmek. Sadece gitmiş olabilmek için ya da Galatasaraylı Selçuk İnan olduğum için gitmek istemiyorum. Zamanı geldiğinde ve kendimi oraya hazır hissettiğimde mutlaka bunu açıklarım." şeklinde konuştu.

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