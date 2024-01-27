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  4. Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor.' açıklamasıyla çok konuşulan Görgüzel şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu. Ünlü ismin gençlik sırları herkesi şaşırttı.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, gençlik sırlarıyla sosyal medyayı salladı.

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SPERMDEN SONRA ŞİMDİ DE...

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Görgüzel, cilt bakımıyla ilgili açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.
Evli kadınlara tavsiyede bulunan Görgüzel; "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" dedi.
Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görgüzel bazı kullanıcılar tarafından destek görürken bazı kullanıcılar tarafından da eleştirilere maruz kaldı.
Selen Görgüzel açıklamlarıyla gündem olan bu videosunu kendi sayfasında "+18 içerik" diyerek paylaştı. Görgüzel'in spermden sonra ayı kanı açıklaması da gündem oldu.
Daha önce anne sütü ve sünnet derisiyle ilgili açıklamalar da yapan Görgüzel ayı kanınında cilde iyi geldiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi
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