Selen Görgüzel "+18 içerik" diyerek paylaştı! Spermden sonra şimdi de ayı kanı itirafıyla gündem oldu

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Görgüzel, gençlik sırlarıyla sosyal medyayı salladı.



SPERMDEN SONRA ŞİMDİ DE...

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Görgüzel, cilt bakımıyla ilgili açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Evli kadınlara tavsiyede bulunan Görgüzel; "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor. Evli kadınlar da bu anlamda kocalarını kullanabilirler" dedi.

Ünlü ismin sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Görgüzel bazı kullanıcılar tarafından destek görürken bazı kullanıcılar tarafından da eleştirilere maruz kaldı.

Selen Görgüzel açıklamlarıyla gündem olan bu videosunu kendi sayfasında "+18 içerik" diyerek paylaştı. Görgüzel'in spermden sonra ayı kanı açıklaması da gündem oldu.