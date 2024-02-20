Selena Gomez'den iddialı poz! Lüks bir otelde köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri...
Instagram'ın ünlü isimlerinden olan şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez dekolte seçimleriyle adından söz ettiriyor.
Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim son paylaşımıyla da çok konuşuldu.
Yeni ilişkisiyle gündemden düşmeyen Selena Gomez, son olarak 429 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.
Paris'te kaldığı lüks otelin küvetinde köpük banyosu yaparken çekilen bir karesini yayınlayan Gomez, kısa sürede çok konuşulmayı başardı.
Ünlü ismin paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.