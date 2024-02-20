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  4. Selena Gomez'den iddialı poz! Lüks bir otelde köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Selena Gomez'den iddialı poz! Lüks bir otelde köpük banyosu yaptığı anları paylaştı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.02.2024 16:15 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Selena Gomez milyonlarca takipçisi bulunan Instagram sayfasından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paris'te kaldığı lüks otelin banyosundan köpük banyosu yaptığı anları paylaşan Gomez, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulmayı başardı.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri...

Youtube

KÖPÜK BANYOSU YAPTI

Instagram'ın ünlü isimlerinden olan şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez dekolte seçimleriyle adından söz ettiriyor.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü isim son paylaşımıyla da çok konuşuldu.

Yeni ilişkisiyle gündemden düşmeyen Selena Gomez, son olarak 429 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Paris'te kaldığı lüks otelin küvetinde köpük banyosu yaparken çekilen bir karesini yayınlayan Gomez, kısa sürede çok konuşulmayı başardı.

Ünlü ismin paylaşımına hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Selena Gomez Oyuncu
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