Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Selena dizisinin genç yıldızı Cansu Demirci, sosyal medyadaki fotoğrafları dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem ATV'nin rekortmen dizisi Selena'da başarılı bir oyunculuk sergileyen Cansu Demirci, Selin rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Bremen Üniversitesi'nde eğitim gören Cansu Demirci, hayatını eğitim için gittiği Almanya'da sürdürüyor. İletişim etiğimi gören genç ismin, oyunculuk kariyerine dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.



Duru güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Cansu Demirci, yıllar içinde aynı kalmayı başaran nadir isimlerden.