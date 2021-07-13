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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor?

13.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında bir dönemde fırtınalar estiren Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, uzun süredir ekranlarda görünmüyor. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.

Selena dizisinin genç yıldızı Cansu Demirci, sosyal medyadaki fotoğrafları dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem ATV'nin rekortmen dizisi Selena'da başarılı bir oyunculuk sergileyen Cansu Demirci, Selin rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

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Bremen Üniversitesi'nde eğitim gören Cansu Demirci, hayatını eğitim için gittiği Almanya'da sürdürüyor. İletişim etiğimi gören genç ismin, oyunculuk kariyerine dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Duru güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Cansu Demirci, yıllar içinde aynı kalmayı başaran nadir isimlerden.

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Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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