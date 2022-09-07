YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

07.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'ndeki restorasyon sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü tespit edilen hünkar mahfilindeki çinilerin yerine de yenilerinin üretilerek takılacağı bildirildi.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, meclis toplantısında, Selimiye Camisi'nde devam eden restorasyonla ilgili bilgi verdi.

Caminin 1980'li yıllardaki onarımın ardından en kapsamlı restorasyonunu geçirdiğini ifade eden Geçmiş, camideki restorasyon ve bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen meydana da değinen Geçmiş, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin önünde yıllardan beri piknik yapıyorduk. Kadınlar akşamüzeri ağaçların altına mangal koyup ciğer, köfte pişiriyorlardı. O durum hiç yakışmıyordu yapıya. Allah'a şükür düzenleme çalışmalarıyla bunlardan kurtulduk. Edirne'nin tarihi yapısı gün yüzüne çıktı. İnşallah kazasız belasız bu restorasyon da biter ve hizmete açılır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

- Kündekari kepenkler yeniden üretilecek

Edirne İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da restorasyon çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Teknik bilgi vererek işleri sıralayan Gegeoğlu, kurşun örtü alt yapıların yenileneceğini, cephelerde temizlik yapılacağını anlattı.

Gegeoğlu, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında yerlerinden sökülerek çalındığı bilinen çinilerle ilgili de bilgi vererek, "Hünkar mahfilinde bulunan eksik çiniler yeniden üretilerek yerine monte edilecektir." dedi.

Yerinde olmayan kündekari kepenklerin yeniden üretileceğini anlatan Gegeoğlu, eğik minare külahları değiştirilerek minarelerde güçlendirmeler yapılacağını vurguladı.

Çiğdem Gegeoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi'nin ardından Selimiye Camisi restorasyonunun da kente görsel bir şölen kazandıracağını kaydetti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Camisi'nin hünkar mahfilinden 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda alınarak Moskova Müzesi'ne götürüldüğü belirlenen çinilerin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldığını ifade etmişti.

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Selimiye Camisi'nin eksik çinileri restorasyon kapsamında tamamlanacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çini restorasyon Vakıflar Genel Müdürlüğü

Edirne Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:38
Öğle
13:17
İkindi
16:54
Akşam
19:46
Yatsı
21:09
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Aynı günde iki erkekle birlikte oldu! Bebekler ikiz doğunca...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Kıl payı kurtuldu! Bir yudum bile almış olsaydı...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.