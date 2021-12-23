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Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

23.12.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren: - "1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar"

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nin restorasyonunda, önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılacak.

Tarihi camide, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 40 ayda tamamlanması hedeflenen restorasyon için ekipler ön çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide kapsamlı çalışmalara başlandığını söyledi.

Yapının her alanına dokunulacağını ifade eden Güneren, işin sağlıklı yürüyebilmesi için 100'den fazla kişinin çalışacağı alana şantiye kurulduğunu, avluda gerekli kapamaların yapıldığını ve yakında iskelelerin kurulmaya başlanacağını anlattı.

- Kubbelerin statik durumu incelenecek

Güneren, Osmanlı cami mimarisinin en geniş açıklıklı ve en büyük kubbesinin Selimiye'de bulunduğuna dikkati çekti.

Ana kubbe ve diğerlerindeki çalışmalara statik durum incelemesiyle başlanacağına işaret eden Güneren, şunları kaydetti:

"Ana kubbedeki mevcut kurşun örtü, diğer kubbelerdeki ve şadırvanlı avluda bulunan kubbelerin kurşunları tamamen kaldırılacak. Altında bir çatlak, statik bir sıkıntı var mı ona bakacağız. Daha sonra kurşunlar tamamen yenilenecek. Ayrıca iç tarafta ana kubbenin kalem işlerinin sıvasının çimento sıva olduğunu biliyoruz. Kubbeyi içten çimentodan arındıracağız. Raspa çalışmaları sonrasında çimento sıvanın altında özgün kalem işi var mı görmeye çalışacağız. Onu yakalarsak özgün kalem işlerini projelendirip yerine tatbik edeceğiz."

- Çimento sıva eski eserlere zarar veriyor

Güneren, restorasyonda Horasan harcının kullanılacağını ve geçmiş yıllarda yapılan onarımlarda kullanılan çimento sıvalardan caminin arındırılacağını belirtti.

Çalışmaların eserin aslına uygun şekilde gerçekleştirileceğini dile getiren Güneren, şöyle devam etti:

"Restorasyon için bir süre vermek çok doğru değil ancak en azından 40-50 yıl dokunulmadan, bundan sonra çok sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak mümkün. Bu konularda uzmanlıklar da arttı. Önceden 1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar ve sıvalar. Doğrusu da bu yöntem."

Güneren, caminin restorasyon boyunca ziyarete ve ibadete açık kalacağını, ziyaretçilerin çalışmaları da gözlemleyebileceklerini aktardı.

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

- Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren: - "1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar"

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

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