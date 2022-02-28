Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve gözlerini...

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Gökhan Çıra ile boşandığı dönem kendini spora veren ve 13 kilo vererek fit bir vücuda kavuşan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı.

Ciğerci bu konuyu pas geçmiş ve üzerine de konuşmamıştı. Sosyal medyada Gökhan Çıra ile pozlarını paylaşan Selin Ciğerci imajını değiştirmekle kalmadı 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci son haliyle ilgili paylaşım yapıp estetik itirafında bulundu.

Selin Ciğerci şunları yazdı: "Çok uzun dediğiniz çenemi erittirdim, eski haline döndü ve gözlerimi yukarı çektirdim ip askı. Bunların hepsi geçen gün oldu. Asla çaktırmadım."