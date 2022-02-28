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Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve gözlerini...

28.02.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra kendini spora veren ve bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci son haliyle gündem oldu. Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile barıştıktan sonra da sporu bırakmadı ve 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci'nin son haline beğeni yağdı.

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Gökhan Çıra ile boşandığı dönem kendini spora veren ve 13 kilo vererek fit bir vücuda kavuşan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı.

Ciğerci bu konuyu pas geçmiş ve üzerine de konuşmamıştı. Sosyal medyada Gökhan Çıra ile pozlarını paylaşan Selin Ciğerci imajını değiştirmekle kalmadı 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi. Selin Ciğerci son haliyle ilgili paylaşım yapıp estetik itirafında bulundu.

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Selin Ciğerci şunları yazdı: "Çok uzun dediğiniz çenemi erittirdim, eski haline döndü ve gözlerimi yukarı çektirdim ip askı. Bunların hepsi geçen gün oldu. Asla çaktırmadım."

mlmy.my

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
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