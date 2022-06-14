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Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

14.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde can kayıplarına ve maddi hasara yol açan selin ardından çalışmalar devam ediyor.

Pazar günü şiddetli yağmurun neden olduğu sel sonucu su baskınları yaşanan Ankara Caddesi'ndeki dükkanların suyla dolan bodrum katlarındaki eşyalar tahliye ediliyor.

İlçe sakinlerinin çalışmalarına Akyurt Belediyesi ile AFAD ve ASKİ ekipleri de destek veriyor.

Mobilya mağazası sahibi Hüseyin Yalçın, AA muhabirine, sağanak sonrası suların bir anda dükkanı kapladığını belirterek, "Alt kattan bir patlama sesi duyduk ama oraya inmedik. Sular duvarı yıkmış ve komşu dükkana dolmuş." dedi.

Zararlarının büyük olduğunu ifade eden Yalçın, yetkilerden yardım beklediklerini söyledi.

İlçede can kayıplarına da neden olan aşırı yağışlar sonucu bir kuruyemiş dükkanının alt katına akan sular, duvarları yıkarak yandaki ayakkabıcı, mobilya mağazası ve giyim mağazasına dolmuştu.

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

Selin vurduğu Akyurt'ta çalışmalar sürüyor

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