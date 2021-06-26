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Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

26.06.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV erkanlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da final çanları çalıyor. Yaklaşık iki sezondur izleyici karşısına çıkan dizi, yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kırıyor. Öte yandan dizinin son yayınlanan fragmanı izleyicinin aklında final mi yapacak sorusunu getirdi. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...

Başrolünde Hande Erçel ve Kere Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizinin yayınlanan son tanıtımı izleyiciyi meraklandırdı. 2 sezondur Fox TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin final tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Sen Çal Kapımı final mi yapıyor?

Fox TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı'dan izleyiciyi üzen haber geldi. Yaklaşık 2 sezondur hayranlarının karşısına çıkan dizi yaz sezonun gelmesi ile aldığı kararı açıkladı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?
Geçtiğimiz Nisan ayında kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisi, Haziran ayında tekrar izleyici karşısına çıkmıştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin yer aldığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken seyirciyi üzen haber geldi.
Geçtiğimiz yaz, bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan dizi yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kırdı. Dizide Serkan ve Eda'nın aşkı anlatılırken geçen sürede dizinin kadrosuna birçok oyuncu katıldı.
Senaryo ilerledikçe birçok badire atlatan çiftin son olarak anne baba olmuş halleri ekranlara yansıdı. Yaz sezonunun gelmesi ile sezon finali yapması beklenen diziden beklenmedik final kararı geldi.

50'İNCİ BÖLÜM İLE VEDA EDECEKLER

50'İNCİ BÖLÜM İLE VEDA EDECEKLER
Son olarak 42'inci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Sen Çal Kapımı dizisi 50'inci bölüm ile ekran macerasını sonlandıracak.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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