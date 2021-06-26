Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak?

Başrolünde Hande Erçel ve Kere Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı adlı dizinin yayınlanan son tanıtımı izleyiciyi meraklandırdı. 2 sezondur Fox TV'de izleyici karşısına çıkan dizinin final tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Sen Çal Kapımı final mi yapacak? Sen Çal Kapımı ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Sen Çal Kapımı final mi yapıyor?

Fox TV'nin fenomen dizisi Sen Çal Kapımı'dan izleyiciyi üzen haber geldi. Yaklaşık 2 sezondur hayranlarının karşısına çıkan dizi yaz sezonun gelmesi ile aldığı kararı açıkladı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN? Geçtiğimiz Nisan ayında kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisi, Haziran ayında tekrar izleyici karşısına çıkmıştı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisinin yer aldığı dizinin yeni bölümleri merakla beklenirken seyirciyi üzen haber geldi.

Geçtiğimiz yaz, bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan dizi yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kırdı. Dizide Serkan ve Eda'nın aşkı anlatılırken geçen sürede dizinin kadrosuna birçok oyuncu katıldı.

Senaryo ilerledikçe birçok badire atlatan çiftin son olarak anne baba olmuş halleri ekranlara yansıdı. Yaz sezonunun gelmesi ile sezon finali yapması beklenen diziden beklenmedik final kararı geldi.