Senaryo apar topar değişmişti... Yalı Çapkını son bölümde Seyran Ferit'i elinde sopayla kovaladı! Sosyal medya yıkıldı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterinin geri planda kalması tepki çekmişti. Seyran karakterinin Pelo karakterinin gerisinde kalması sonrası reytingler düşünce senaryo apar topar değişmiş bazı sahneler de kaldırılmıştı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Seyran Pelin’i metres olmakla suçlayıp evden kovar. O anlarda bahçede kendisini durdurmaya çalışan Ferit'i gören Seyran, Ferit'i herkesin önünde elinde bir sopayla kovalar.

Kovalama sahnesi dizinin don bölümünde öne çıkan en önemli sahne oldu. Sosyal medyada Ferit ve Seyran'ın o sahneleri defalarca paylaşıldı ve dizide Afra Saraçoğlu'na yeniden öncelik verilmesi seyircileri mutlu etti.

İşte Yalı Çapkını'ndaki o sahneye dair paylaşımlardan bazıları...