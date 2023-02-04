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Senaryo apar topar değişmişti... Yalı Çapkını son bölümde Seyran Ferit'i elinde sopayla kovaladı! Sosyal medya yıkıldı

04.02.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinin son bölümlerinde Pelin karakterine ağırlık verilmesi tepki çekince senaryo apar topar değişmişti. Yalı Çapkını son bölümde Seyran Ferit'i elinde sopayla kovaladı. O anlar sosyal medyayı salladı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterinin geri planda kalması tepki çekmişti. Seyran karakterinin Pelo karakterinin gerisinde kalması sonrası reytingler düşünce senaryo apar topar değişmiş bazı sahneler de kaldırılmıştı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Seyran Pelin’i metres olmakla suçlayıp evden kovar. O anlarda bahçede kendisini durdurmaya çalışan Ferit'i gören Seyran, Ferit'i herkesin önünde elinde bir sopayla kovalar.

Kovalama sahnesi dizinin don bölümünde öne çıkan en önemli sahne oldu. Sosyal medyada Ferit ve Seyran'ın o sahneleri defalarca paylaşıldı ve dizide Afra Saraçoğlu'na yeniden öncelik verilmesi seyircileri mutlu etti.

İşte Yalı Çapkını'ndaki o sahneye dair paylaşımlardan bazıları...

"GÜLMEMEK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTUYOR"

O sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildiO sahnelere tepki yağdı! Apar topar değiştirildi
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