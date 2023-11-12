Şendul Şaban'ın küçük kızı bakın kim çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

80'li yıllara damga vuran Şendul Şaban, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın Şendul Şaban filmindeki kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.
Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi isimlerin ise kadrosunda yer aldığı 1985 yapımı filmde işsiz kalan bir adam ile eşinin hikayesi anlatılıyordu.
Filmde Şaban'ın kızını canlandıran çocuk oyuncu ise aslında tanıdık bir isim.
Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik çocuk, Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.
Ezo Sunal' şu an 39 yaşında. Nova isminde bir kızı olan ünlü isim babası Kemal Sunal'ın izinden gitti.
Sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte çalışıyor.