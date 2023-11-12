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  4. Şendul Şaban'ın küçük kızı bakın kim çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

Şendul Şaban'ın küçük kızı bakın kim çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

12.11.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen yapımı Şendul Şaban'a ilişkin bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı filmde Şaban karakterinin küçük kızını canlandıran isim duyanları şaşırttı.

80'li yıllara damga vuran Şendul Şaban, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın Şendul Şaban filmindeki kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

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ŞENDUL ŞABAN'IN MİNİK YILDIZI BAKIN KİM ÇIKTI!

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Ayten Arman gibi isimlerin ise kadrosunda yer aldığı 1985 yapımı filmde işsiz kalan bir adam ile eşinin hikayesi anlatılıyordu.

Filmde Şaban'ın kızını canlandıran çocuk oyuncu ise aslında tanıdık bir isim.

ŞENDUL ŞABAN'DA KEMAL SUNAL'A EŞLİK ETTİ

ŞENDUL ŞABAN'DA KEMAL SUNAL'A EŞLİK ETTİ

Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik çocuk, Kemal Sunal'ın gerçek kızı Ezo Sunal'dan başkası değil.

Ezo Sunal' şu an 39 yaşında. Nova isminde bir kızı olan ünlü isim babası Kemal Sunal'ın izinden gitti.

Sahne ve sanat işlerine ilgi duyan Ezo Sunal, abisi Ali Sunal ile birlikte çalışıyor.

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Ali Sunal Ezo Sunal Kemal Sunal karakteri
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