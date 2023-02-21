SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Şenol Güneş 'gönderilsin' demişti! Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou'nun bu talebe yanıtı yönetimi şaşkına çevirdi

Şenol Güneş 'gönderilsin' demişti! Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou'nun bu talebe yanıtı yönetimi şaşkına çevirdi

21.02.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Siyah-Beyazlı ekipte son olarak tecrübeli futbolcu Josef de Souza veda ederken, bu ayrılık çok ses getirmişti. Josef'in ardından takımdan gönderilmesi beklenen isimlerden biri de Kevin N'Koudou olurken, Kamerunlu oyuncudan yönetimi şaşırtan bir çıkış geldi. İşte detaylar...

Georges-Kevin N'Koudou

Georges-Kevin N'Koudou

KMR Kamerun
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde son olarak Josef de Souza takıma veda ederken, ayrılması beklenen isimlerden biri de 2019/20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4.50 milyon Euro karşılığında bonservisinin yarısını aldığı 28 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou...

YÖNETİMİ ŞAŞKINA ÇEVİREN CEVAP 

YÖNETİMİ ŞAŞKINA ÇEVİREN CEVAP 

Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi yönünde talimat verdiği Kamerunlu oyuncu için görüşmeler başlarken, beklenmedik N'Koudou cephesinden Siyah-Beyazlı yönetimi şaşırtan bir çıkış geldiği öne sürüldü.

"BENİ GÖNDERMEK İSTİYORLARSA..." 

"BENİ GÖNDERMEK İSTİYORLARSA..." 

Beşiktaş ile sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu gönderilme talebi sonrası, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.

ADANA DEMİRSPOR TALİP OLDU 

ADANA DEMİRSPOR TALİP OLDU 

2019'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor. Siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro'ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N'Koudou'yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi.

Bu transfer gerçekleştiği takdirde N'Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün'den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Şenol Güneş son dakika ayrılık beşiktaş n koudu veda transfer dönemi yaşında sezon erden ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

Galatasaray cevabı: "Yazıklar olsun!"

'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...

'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..."

Fenerbahçe'de Jorge Jesus bekleyişi! "Önümüzdeki sezon yüksek ihtimal..."

Fatih Terim'den ilginç Arda Güler yanıtı!

Fatih Terim'den ilginç Arda Güler yanıtı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.