Şenol Güneş 'gönderilsin' demişti! Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou'nun bu talebe yanıtı yönetimi şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde son olarak Josef de Souza takıma veda ederken, ayrılması beklenen isimlerden biri de 2019/20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4.50 milyon Euro karşılığında bonservisinin yarısını aldığı 28 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou...
Şenol Güneş'in performansından memnun olmadığı ve gönderilmesi yönünde talimat verdiği Kamerunlu oyuncu için görüşmeler başlarken, beklenmedik N'Koudou cephesinden Siyah-Beyazlı yönetimi şaşırtan bir çıkış geldiği öne sürüldü.
Beşiktaş ile sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu gönderilme talebi sonrası, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.
2019'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor. Siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro'ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N'Koudou'yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi.
Bu transfer gerçekleştiği takdirde N'Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün'den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.