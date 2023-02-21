Şenol Güneş 'gönderilsin' demişti! Beşiktaş'ın yıldızı Kevin N'Koudou'nun bu talebe yanıtı yönetimi şaşkına çevirdi

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılması gündemde olan bazı isimler de konuşulmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte geçtiğimiz günlerde son olarak Josef de Souza takıma veda ederken, ayrılması beklenen isimlerden biri de 2019/20 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan 4.50 milyon Euro karşılığında bonservisinin yarısını aldığı 28 yaşındaki Georges-Kevin N'Koudou...