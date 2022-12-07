Şenol Güneş 'gündemimizde yok' demişti! Havalimanında başkan da açıkladı... Ahmet Nur Çebi'den 'Caner Erkin' sözleri

Ligde verilen arada çalışmalarına Antalya'da sürdürdüğü antrenman ile devam eden Beşiktaş'ta, son günlerde ismi Beşiktaş'a geleceğine yönelik haberlerle anılan Caner Erkin söylentileri camiada merak konusu olmuştu. Şenol Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş'in ardından takımla birlikte olmak için Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de havalimanında konuyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN O SÖZLERİ: