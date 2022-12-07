Şenol Güneş 'gündemimizde yok' demişti! Havalimanında başkan da açıkladı... Ahmet Nur Çebi'den 'Caner Erkin' sözleri

Ligde verilen arada çalışmalarına Antalya'da sürdürdüğü antrenman ile devam eden Beşiktaş'ta, son günlerde ismi Beşiktaş'a geleceğine yönelik haberlerle anılan Caner Erkin söylentileri camiada merak konusu olmuştu. Şenol Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Caner'i severim, iyi oyuncudur. Caner ile hiç görüşmedim. Zaten bu görüşmeyi benim yapmam doğru olmaz. Caner'e de sorabilirsiniz. Caner ile ilgili bir düşüncemiz yok, olsa da size söyleriz. Gündemde yok şu anda" ifadelerini kullanmıştı.
Şenol Güneş'in ardından takımla birlikte olmak için Antalya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de havalimanında konuyla ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Takımla beraber olmaya geldim. Hocamla sohbet edeceğim. Futbolcularımla, sportif direktörümle yakın olmak istedim. Keyifli zaman geçirelim istedim. Takımla daha fazla ilgilenmek istedim. Onlarla beraber olacağım. Sırat köprüsü, futbol zor. Herkes zor günlerden geçecek.
İyi transferler yaptık. Romain Saiss de bunlardan bir tanesiydi ve kendini gösterdi. Bazen, bazı şeylerin görülmesi zaman alabiliyor. Saiss'i aradım ve kendisini tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraftan olur. Wout Weghorst da Hollanda'da. Türkiye'de iki oyuncusu Dünya Kupası'nda devam eden belki de tek takım Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Umarım bunlar sahaya yansır.
Caner Erkin ile ilgili bana gelen bir şey olmadı. Gazetelerde okudum, gündemimizde böyle bir şey yok.
Transferler ile ilgili hoca ile konuşacağız. Yapılan tespitlere göre hareket edeceğiz. Duruma bakacağız. Gerekirse transfer olacak, gerekmiyorsa da olmayacak. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha net olacaktır. Kampın sonucunu bekleyeceğiz.
Şenol Güneş'in "İsim istiyorsanız; Neymar'ı isterim. Cristiano Ronaldo anlaşmış çocuk, kafasını karıştırmayalım. Doğru olmaz. (Gülerek)" sözlerinin hatırlatılması üzerine Ahmet Nur Çebi "Hoca espriyi seviyor, güzel şeyler söylüyor, hoş oluyor. Biraz da futboldan keyif almak lazım." dedi.