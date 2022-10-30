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Şenol Güneş'ten maç sonu şoke eden Ghezzal açıklaması!

30.10.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında 5-2 Beşiktaş üstünlüğü ile sona eren Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Güneş, sakatlığı bulunan Ghezzal'ın da takıma dönüş tarihini açıkladı. İşte detaylar...

Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımın başında çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarırken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"HER BAKIMDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

"HER BAKIMDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"
"Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11'e 11 üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı. Oyunu bazen rakibe bıraktık, rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Skor güzel ama oyunda eksikler var. Zaten kazanmamız gerekiyordu."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

TARAFTARA TEŞEKKÜR
"Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor."

"Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum. 1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim."

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"
"İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. Ümraniye iyi oynuyor. Önde baskıyla en iyi oynayanlardan biri. Topla hızlı çıkıyor, kanatları hızlı gidiyor. O alanda bizim de zaafiyetlerimiz var. Bunları düzelteceğiz ama bu bölümü iyi geçmemiz gerekiyor. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak."

"Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz. Zor bir yarış var. Her takım iddialı. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Zaman zaman güzel işler vardı. Beklediğimden daha iyi olanlar vardı."
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