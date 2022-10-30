Şenol Güneş'ten maç sonu şoke eden Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Şenol Güneş takımın başında çıktığı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başarırken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"HER BAKIMDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ" "Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11'e 11 üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı. Oyunu bazen rakibe bıraktık, rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Skor güzel ama oyunda eksikler var. Zaten kazanmamız gerekiyordu."

TARAFTARA TEŞEKKÜR "Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor."

"Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum. 1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim."

"KAZANMAMIZ GEREKİYORDU" "İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. O açıdan mutluyum. Ümraniye iyi oynuyor. Önde baskıyla en iyi oynayanlardan biri. Topla hızlı çıkıyor, kanatları hızlı gidiyor. O alanda bizim de zaafiyetlerimiz var. Bunları düzelteceğiz ama bu bölümü iyi geçmemiz gerekiyor. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak."