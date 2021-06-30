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Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Seray Kaya nereli? Cinsel istismara uğradığını açıklamıştı...

30.06.2021 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan cinsel istismar olayına karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Televizyon ekranında tanıdık simalardan olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan olay sonrası dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamıştı. Sancaktutan'ın ardından oyuncu Seray Kaya da sosyal medya hesabı üzerinden cinsel istismara uğradığını açıkladı. Peki Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Seray Kaya nereli? İşte ayrıntılar...

Elmalı'da yaşanan skandal olay sonrası ünlü ve tanınan isimlerden cinsel istismar açıklamaları gelmeye başladı. Televizyon ekranında tanıdık simalardan olan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını sosyal medyadan duyurdu. Son olarak oyuncu Seray Kaya da cinsel istismara uğradığını açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar "Seray Kaya kimdir, hangi dizilerde oynadı?" sorularını merak etmeye başladı. Peki Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?

Seray Kaya kimdir?

Elmalı'da gerçekleşen skandal istismar olayından sonra oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını ve korkmayıp sesini duyurmak istediğini paylaşmıştı. Sancaktutan'ın ardından bir başka oyuncudan daha istismar açıklaması geldi.

Arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı

Arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı
Genç ve başarılı oyuncu Seray Kaya da, cinsel istismara uğradığını sosyal medya üzerinde açıkladı. Seray Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

Seray Kaya kimdir?

Seray Kaya kimdir?
Kaya'nın bu paylaşımının ardından Seray Kaya kimdir sorusu merak edilmeye başlandı. 4 Şubat 1991 doğumlu olan Kaya, 30 yaşındadır.
İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, lise eğitiminin ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
Kaya, ilk kez 2012 senesinde Atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide "Rezzan" karakteri ile yer almıştır. 2014 ile 2015 yılları arasında ise FOX'da yayınlanan Kocamın Ailesi dizisinde "Miray" karakterini canladırmış ve daha da tanınmaya başlamıştır.
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