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Serdar Dursun, Hatayspor maçına damga vurdu! Kadıköy'de Cristiano Ronaldo sesleri: SIU!

27.12.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydeden Serdar Dursun, ağları sarsmasının ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' sevincini yaptı. Bu hareketin ardından Kadıköy'deki taraftarlar adeta coştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti.

BOŞ KALEYE YUVARLADI

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Mücadelenin 86. dakikasında Hatayspor savunmasında yaşanan konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren ve yapılan hata sonrası araya giren Serdar Dursun, kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

CRISTIANO RONALDO SEVİNCİ

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Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü kaydeden milli futbolcu, takımının ise 3. golünü atmış oldu. Dursun, attığı golden sonra ise Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' sevincini yaptı.

TÜM STADYUM BAĞIRDI

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Serdar Dursun'un gol sevinci esnasında Kadıköy'ü dolduran taraftarlar hep bir ağızdan 'SIU' şeklinde bağırdı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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