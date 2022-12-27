Serdar Dursun, Hatayspor maçına damga vurdu! Kadıköy'de Cristiano Ronaldo sesleri: SIU!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, sarı - lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Joshua King, Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Gustavo Henrique kaydetti.

BOŞ KALEYE YUVARLADI

Mücadelenin 86. dakikasında Hatayspor savunmasında yaşanan konsantrasyon kaybını iyi değerlendiren ve yapılan hata sonrası araya giren Serdar Dursun, kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı.

CRISTIANO RONALDO SEVİNCİ

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü kaydeden milli futbolcu, takımının ise 3. golünü atmış oldu. Dursun, attığı golden sonra ise Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan 'SIU' sevincini yaptı.

TÜM STADYUM BAĞIRDI

Serdar Dursun'un gol sevinci esnasında Kadıköy'ü dolduran taraftarlar hep bir ağızdan 'SIU' şeklinde bağırdı. Golcü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır