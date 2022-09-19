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Serdar Dursun'un son hali gündem oldu!

19.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta yedek olarak yer alan Serdar Dursun'un hali sosyal medyada gündem oldu. Yapılan transferlerin ardından yedek kulübesine hapsolan ve forma şansı bulamayan milli oyuncu mutsuz durumda.

Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında gözler Serdar Dursun'a takıldı. Sarı-lacivertlilerin attığı gollere çok fazla sevinemeyen ve mutsuz hali gözlenen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

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Geçtiğimiz sene sarı-lacivertli formayla 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gol, 4 asistlik katkısıyla Fenerbahçe'nin en çok katkı yapan isimlerinden biri olmuştu. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan milli oyuncunun mutsuz hali gözlerden kaçmadı. Serdar'ın devre arasında takımdan ayrılası artık kesin gibi...

SERDAR DURSUN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun fenerbahçe
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