Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...

Zaman zaman kendisine gelen yorumlara isyan eden Yereli tarzıyla dikkat çekiyor.

İngiltere'de yaşayan genç oyuncu Serel Yereli kişisel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor.

25 yaşındaki güzel oyuncu sıcaktan bunalıp parka çıktı. Siyah bikini altının üstüne siyah bir bandana tercih eden Yereli'nin bu tercihi hayranlarının ilgisini çekti.

Bikini üstü yerine bandana tercih eden güzel oyuncu takipçilerinden beğeni aldı.

Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay olmuştu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etmişti.

Serel Yereli paylaşımında "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.