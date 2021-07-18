Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...

İngiltere'de yaşayan genç oyuncu Serel Yereli kişisel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor.
Zaman zaman kendisine gelen yorumlara isyan eden Yereli tarzıyla dikkat çekiyor.
SON POZUNA BEĞENİ YAĞDI
25 yaşındaki güzel oyuncu sıcaktan bunalıp parka çıktı. Siyah bikini altının üstüne siyah bir bandana tercih eden Yereli'nin bu tercihi hayranlarının ilgisini çekti.
Bikini üstü yerine bandana tercih eden güzel oyuncu takipçilerinden beğeni aldı.
YAPILAN YORUMLARA İSYAN ETMİŞTİ
Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay olmuştu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etmişti.
Serel Yereli "Açıldı açılacak", "Ha gayret gözükecek" tarzında yapılan yorumlara sert çıktı.
Serel Yereli paylaşımında "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.
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