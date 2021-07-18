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Serel Yereli'den ilginç tercih! Bikini üstü yerine bandana...

18.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu olarak başladığı kariyerini müziğe yönlendiren ve son olarak müzik eğitimi alması nedeniyle uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Serel Yereli son pozuyla yine dikkat çekti.

İngiltere'de yaşayan genç oyuncu Serel Yereli kişisel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor.

Zaman zaman kendisine gelen yorumlara isyan eden Yereli tarzıyla dikkat çekiyor.

SON POZUNA BEĞENİ YAĞDI

25 yaşındaki güzel oyuncu sıcaktan bunalıp parka çıktı. Siyah bikini altının üstüne siyah bir bandana tercih eden Yereli'nin bu tercihi hayranlarının ilgisini çekti.
Bikini üstü yerine bandana tercih eden güzel oyuncu takipçilerinden beğeni aldı.

YAPILAN YORUMLARA İSYAN ETMİŞTİ

YAPILAN YORUMLARA İSYAN ETMİŞTİ
Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay olmuştu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etmişti.
Serel Yereli "Açıldı açılacak", "Ha gayret gözükecek" tarzında yapılan yorumlara sert çıktı.
Serel Yereli paylaşımında "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Serel Yereli
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