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  4. Serel Yereli'den yeni paylaşım! Seksi iç çamaşırı ve jartiyeriyle poz verdi

Serel Yereli'den yeni paylaşım! Seksi iç çamaşırı ve jartiyeriyle poz verdi

09.03.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için İngiltere'ye yerleşti. İlk klibini çeken Yereli kamera arkasından paylaşım yapmaya devam ediyor. Jartiyer giydiği anları paylaşıp gündem olan Serel Yereli, paylaşımlarına yenilerini ekledi. Seksi iç çamaşırı ve jartiyeri ile pozlarını paylaşan genç isim, sosyal medyada gündeme geldi.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Mavi seksi iç çamaşırı ve jartiyerle kamera karşısına geçen Yereli, paylaştığı pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada.
Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı da konuşan oyuncu, ”O kadar kafama göre takılıyorum ki biraz tembelim gerçekten. Özgürlüğün verdiği bir tembellik ve rahatlık var. Paylaşmayı seviyorum, kafama estikçe paylaşıyorum" yorumuyla gündem olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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