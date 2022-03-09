Serel Yereli'den yeni paylaşım! Seksi iç çamaşırı ve jartiyeriyle poz verdi

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

26 yaşındaki Yereli, son olarak sosyal medya hesabından çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mavi seksi iç çamaşırı ve jartiyerle kamera karşısına geçen Yereli, paylaştığı pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada.

Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.