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Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

İki santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, gol kralı Eldor Shomurodov için takas ve bonservis içeren bir formül hazırladığı öne sürülürken, transferde kritik görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sarı-lacivertli kulübün, Vedat Muriqi'nin ardından ikinci santrfor transferi için Eldor Shomurodov'u değerlendirdiği öne sürüldü.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Süper Lig de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi 1

Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde taraftarlara verdiği iki golcü transferi sözünü yerine getirmek adına yoğun mesai harcadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonu Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'in en golcü oyuncusu olarak tamamlayan Shomurodov'un, Fenerbahçe'nin transfer planlamasında önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

TARİHİ TAKAS

Süper Lig de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi 2

Transfer sürecinde Başakşehir ile yapılacak görüşmelerin belirleyici olması bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek resmi temaslara başlamasının planlandığı aktarıldı.

İddialara göre Fenerbahçe, Özbek golcüyü kadrosuna katabilmek için Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'nun yer aldığı bir takas formülünü masaya koyabilir. Sarı-lacivertli yönetimin ayrıca anlaşmayı sonuçlandırmak adına bonservis bedeli ödemeye de hazır olduğu belirtildi.

KARTAL'DAN ONAY ÇIKTI

Süper Lig de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi 3

Fenerbahçe yönetiminin bu transferle yalnızca hücum hattını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda kadroda oluşan oyuncu yoğunluğunu azaltmayı amaçladığı kaydedildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Shomurodov transferine olumlu yaklaştığı belirtilirken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve sürecin netlik kazanması bekleniyor.

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