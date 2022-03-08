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  4. Serel Yereli jartiyerini giyerken paylaştı! Hemen silip yeniden yükledi

Serel Yereli jartiyerini giyerken paylaştı! Hemen silip yeniden yükledi

08.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için İngiltere'ye yerleşti. İlk klibini çeken Yereli kamera arkasından paylaşım yaptı. Serel Yereli jartiyer giydiği anları paylaştı.

Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli Londra'da müzik çalışmalarını sürdürüyor. Oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp müzik sektörüne yönelen genç oyuncu ilk klibini çekmek için kolları sıvadı.

SİLİP YENİDEN PAYLAŞTI

İddialı pozlarıyla zaman zaman gündem olan Serel Yereli jartiyer giydiği anları paylaştı ve "İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik" dedi.
Sahne arkasından iddialı pozlarını paylaşan Yereli bu pozları hemen sildi, ardından yorumlara kapatarak yeniden yükledi. Daha sonra ise paylaşımı yorumlara açtı.

"HEP MÜZİKAL OYUNCUSU OLMAK İSTİYORDUM"

"HEP MÜZİKAL OYUNCUSU OLMAK İSTİYORDUM"
Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı da konuşan oyuncu, ”O kadar kafama göre takılıyorum ki biraz tembelim gerçekten. Özgürlüğün verdiği bir tembellik ve rahatlık var. Paylaşmayı seviyorum, kafama estikçe paylaşıyorum" yorumuyla gündem olmuştu.
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Serel Yereli
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