Seren Serengil 'makyajsız notuyla' paylaşsa da kimseyi inandıramadı!

Uzun süredir Dumping Sendorumu yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatını sunduğu programın sezon finali sonrasına erteleyen Serengil, son haliyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tedavi sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, makyajsız olduğunu savunsa da kimseyi inandıramadı...

MAKYASIZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Son olarak sosyal medya hesabından bu pozunu yayınlayan Serengil, "Beni bu halimde (makyajsiz) seven biri var fotoğrafı o çekti" ifadelerini kullanması ile yine çok konuşuldu.