Seren Serengil 'makyajsız notuyla' paylaşsa da kimseyi inandıramadı!

Uzun süredir Dumping Sendorumu yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatını sunduğu programın sezon finali sonrasına erteleyen Serengil, son haliyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tedavi sürecinde olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, makyajsız olduğunu savunsa da kimseyi inandıramadı...
Seren Serengil'den yine çok konuşulan paylaşım!
Geçtiğimiz haftalarda programı sezon finaline giren ünlü sunucu Seren Serengil paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
MAKYASIZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Son olarak sosyal medya hesabından bu pozunu yayınlayan Serengil, "Beni bu halimde (makyajsiz) seven biri var fotoğrafı o çekti" ifadelerini kullanması ile yine çok konuşuldu.
YİNE ÇOK KONUŞULDU
Makyaj olduğunu savunduğu pozda makyaj ve filtrenin gözler önüne serildiği pozunu onlarca yorum yapıldı.
O KAREYE YORUMLAR YAĞDI
Kimisi ünlü şarkıcının son halini tanıyamayarak başkalarına benzetirken, çoğu 'şaka mı yapıyorsun', 'kesin makyajsızdır' şeklinde yorumlar yaptı.
VASİYET SANILMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Serengil, bu paylaşımının altına düştüğü uzun bir bot ile sevenlerini korkutmuştu. Serengil'in yazdıkları vasiyet olarak algılanmıştı.
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