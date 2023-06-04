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Serenay Sarıkaya'nın tarzı beğenilmedi! "Altın kesesini vermeyen görümce gibi"

04.06.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam düzenlenen Academy Day'e katıldı. Tarzıyla her dönem adından söz ettiren güzel oyuncunun seçimi bu sefer hiç beğenilmedi. Adanalı dizisindeki haline benzetilen Sarıkaya'ya yorum yağdı.

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'e ünlü isimler akın etti.

Geceye Demet Evgar, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım gibi isimler katılırken Serenay Sarıkaya tarzıyla gündem oldu.

Güzel oyuncu tarzıyla sosyal medyada hiç beğenilmezken sosyal medyanın da diline düştü.

GÜZEL OYUNCU SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Serenay Sarıkaya kullanıcılar tarafından yıllar önce canlandırdığı Adanalı dizisindeki Sofia karakterine benzetildi.

Tarzı beğenilmeyen oyuncu gelinin kız kardeşinden tutun da sünnet çocuğu annesine kadar çeşitli benzetmelerin yapılmasına sebep oldu. 

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Oyuncu Demet Evgar

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