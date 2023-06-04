Serenay Sarıkaya'nın tarzı beğenilmedi! "Altın kesesini vermeyen görümce gibi"

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez Ay Yapım’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Academy Day'e ünlü isimler akın etti.

Geceye Demet Evgar, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım gibi isimler katılırken Serenay Sarıkaya tarzıyla gündem oldu.

Güzel oyuncu tarzıyla sosyal medyada hiç beğenilmezken sosyal medyanın da diline düştü.