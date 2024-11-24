Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unuttu ve öyle bir şey yaptı ki... Apar topar yayını kestiler!

Süper Lig'de birçok takımı çalıştırmasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU

Ekol TV ekranlarında Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrumspor-Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında olduğunu unutarak hiç beklenmedik bir harekete imza attı.

APAR TOPAR YAYINI KESTİLER

Bir anda cebinden sigara çıkaran Sergen Yalçın, paketinden bir dal sigarayı çıkarırken o anları fark eden moderatör Candaş Tolga Işık canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

İŞTE O ANLAR...