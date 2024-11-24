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Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unuttu ve öyle bir şey yaptı ki... Apar topar yayını kestiler!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.11.2024 11:52
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Yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez canlı yayında olduğunu unutarak yaptığı bir hareketle sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de birçok takımı çalıştırmasının ardından kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU UNUTTU

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Ekol TV ekranlarında Kayserispor-Fenerbahçe ve Bodrumspor-Galatasaray karşılaşmalarına dair yorumlarda bulunan Yalçın, canlı yayında olduğunu unutarak hiç beklenmedik bir harekete imza attı.

APAR TOPAR YAYINI KESTİLER

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Bir anda cebinden sigara çıkaran Sergen Yalçın, paketinden bir dal sigarayı çıkarırken o anları fark eden moderatör Candaş Tolga Işık canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

İŞTE O ANLAR...

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