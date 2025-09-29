SPOR

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması!

Kocaelispor karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması!
Berker İşleyen

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor mücadelesinde 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yalçın 8. haftada oynanacak olan zorlu Galatasaray derbisine dair konuşurken, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abraham'a dair de konuştu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

"BİZ SÖYLEMEDİK" 

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması! G1

"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik."

"3 PUAN ÇOK ÖNEMLİ" 

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması! G2

"İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."

"BENİM İÇİN DE ZOR" 

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması! G3

"Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik."

ABRAHAM'IN SAKATLIĞI 

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması! G4

"Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar."

GALATASARAY DERBİSİ 

Sergen Yalçın'dan Kocaelispor maçının ardından derbi ve sakatlık açıklaması! G5

"Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın son dakika beşiktaş beşiktaş maç sonu
