SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'in 5-2'lik mağlubiyeti sonrası olay cevap! ''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'in 5-2'lik mağlubiyeti sonrası olay cevap! ''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.10.2024 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Dortmund'un teknik direktörlüğünü yapan Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın 'Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund’a hoca ol. Bu nasıl oluyor?' sözlerine cevap vermişti. Sergen Yalçın'ın bu sözleri reyting alabilmek için söylediğini ifade eden Nuri Şahin'e Sergen Yalçın'dan bir yanıt daha geldi.

Nuri Şahin ile Sergen Yalçın arasındaki gerilim her geçen gün devam ediyor. Sergen Yalçın'ın son söylediklerine cevap veren Nuri Şahin'e Sergen Yalçın'dan tekrar salvolar geldi...

Önceki İçerik Sonraki İçerik

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, “Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya’da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund’a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?” demişti.

NURİ ŞAHİN'DEN CEVAP: "REYTİNG İÇİN YAPILIYOR"

NURİ ŞAHİN'DEN CEVAP: "REYTİNG İÇİN YAPILIYOR"

Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın sözlerine cevap vermişti. Şahin, "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem." açıklamasını yapmıştı.

"BÖYLE CEVAPLAR VERMESİ SAÇMA"

"BÖYLE CEVAPLAR VERMESİ SAÇMA"

Real Madrid deplasmanından 5-2 gibi ağır bir skorla ayrılan Dortmund'ta eleştiri okları Nuri Şahin'e çevrilmişti. KAFA Sports'ta Nuri Şahin'e cevap veren Sergen Yalçın, "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma." dedi.

"BÖYLE AĞZINA SOKARIM LAFI"

"BÖYLE AĞZINA SOKARIM LAFI"

"Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı."

"ÖNCE BAŞARILI OLSUNLAR"

"ÖNCE BAŞARILI OLSUNLAR"

"Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım."

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Nuri Şahin dortmund
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

MYNET ÖZEL | Ankara'yı kana bulayan terörist HDP'li çıktı!

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen’in helvasını getirdiler...

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

ManU maçı öncesi olay! Taraftarlar birbirine girdi, polis ekipleri harekete geçti

Arda Güler için Real Madrid'in ardından bir başka dünya devi devreye girdi!

Arda Güler için Real Madrid'in ardından bir başka dünya devi devreye girdi!

Osimhen için 'Ada'yı satışa çıkardı!

Osimhen için 'Ada'yı satışa çıkardı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan zehir zemberek açıklama!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan zehir zemberek açıklama!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.