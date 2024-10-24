Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'in 5-2'lik mağlubiyeti sonrası olay cevap! ''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Sergen Yalçın, “Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya’da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund’a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?” demişti.