Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'in 5-2'lik mağlubiyeti sonrası olay cevap! ''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

Nuri Şahin ile Sergen Yalçın arasındaki gerilim her geçen gün devam ediyor. Sergen Yalçın'ın son söylediklerine cevap veren Nuri Şahin'e Sergen Yalçın'dan tekrar salvolar geldi...
Sergen Yalçın, “Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Soru bu. Antalya’da 2 sene çalış, hiçbir şey yapma. Hiçbir başarı yok. Sonra Dortmund’a hoca ol. Bu nasıl oluyor? Bu basit bir şey mi? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?” demişti.
Nuri Şahin, Sergen Yalçın'ın sözlerine cevap vermişti. Şahin, "Söylediklerine çok güldüm. Bence komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Zaten bu yüzden reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım, konuşulsun' diyerek. Benim hayata felsefeme, değerlerime çok ters bir durum. Hiçbir zaman bir hocayı, futbolcuyu eleştirmem." açıklamasını yapmıştı.
Real Madrid deplasmanından 5-2 gibi ağır bir skorla ayrılan Dortmund'ta eleştiri okları Nuri Şahin'e çevrilmişti. KAFA Sports'ta Nuri Şahin'e cevap veren Sergen Yalçın, "Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma." dedi.
"Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı."
"Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım."