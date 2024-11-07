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Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etti! Gizem Özdilli Nişantaşı'nda ortaya çıktı: Artık yaşlandık...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.11.2024 08:00
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Bir dönem podyumların dikkat çeken isimlerinden olan Gizem Özdilli her şeyi bırakıp sessiz sedasız İstanbul'u terk etti. Kıbrıs'a yerleşen Özdilli hem son haliyle hem de açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bir dönemin en popüler mankenlerinden olan Gizem Özdilli ani bir kararla Türkiye'yi terk etti. Podyumlarda rüzgar estiren Gizem Özdilli İstanbul’un kalabalığından ve trafiğinden sıkılarak İstanbul'u bırakıp sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşti.

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EMEKLİ OLMASINA 3 SENE KALMIŞ

Gizem Özdilli, modacısıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kıbrıs'ta yaşayan model, "Orası kalabalık değil. Buraya gelince trafiği yadırgadım. 10 yıldır Kıbrıs'a gitmek istiyordum. Girne merkezde yaşıyorum.

İstanbul gibi değil, trafik ve insan yoğunluğu yok. Burada herkes savaş halinde... Burada yoruldum. Kontrollü yaşamaktan yoruldum. Kıbrıs'ta sunumlarım oluyor. İş olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.

Manken dostlarıyla görüştüğünü belirten Özdilli, "Küs olduğum yok. Kıbrıs'a gelince beni arıyorlar. Hepsi canım arkadaşım. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Artık yaşlandık, kişiler hırslar yakışmaz" dedi.

"Biraz uzağım. İzole bir hayat yaşıyorum. Sosyal medyaya da çok bakmıyorum" diyen bir dönemin ünlü modeli "Çok birikim yaptınız mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:


"Kendi mesleğimde kendi kendimi geçindirecek para kazandım. Herkesin bu meslekten kazandığıyla bir ev alabilir belki de iki ev alabilir. Emekli olmak için üç senem kalmış."

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Gizem Özdilli
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