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  4. Sevgilisi ile saldırı olayıyla gündeme gelen Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında?

Sevgilisi ile saldırı olayıyla gündeme gelen Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar kaç yaşında?

30.06.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile Beyoğlu'nda yemek yedikleri eğlence mekanında olay çıkardıkları iddia edilen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, sosyal medyada gündem oldu. Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar yaşanan olay sonrasında gözaltına alındı. Peki Ayşegül Çınar kimdir? İşte yaşanan olay ve ayrıntılar...

Sevgilisi ile bir eğlence mekanında olay çıkardıkları iddia edilen ünlü oyuncu Ayşegül Çınar, çıkan tarışma sonrasında polisler tarafından karakola götürüldü. Edinilen bilgilere höre Ayşegül Çınar ifadesinin ardından serbest bırakılırken, eski sevgilise tutulu kalmaya devam etti.

Ayşegül Çınar kimdir?

Oyuncu Ayşegül Çınar ile ilgili basına yansıyan haberler sonrası "Ayşegül Çınar kimdir?" sorusu merak ediliyor.
Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaralamıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?

Ayşegül Çınar nereli ve kaç yaşında?
Oyuncu Ayşegül Çınar, 1999 senesinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamasının ardından küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başlayan Çınar, küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak istemiştir.
Uzun bir süredir FOX TV'de yayımlanan; kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde rol almaktadır.

Yasak Elma'nın Lila'sı olarak biliniyor!

Yasak Elma'nın Lila'sı olarak biliniyor!
Çınar, dizide Yasak Elma'nın Lila'sı olarak tanınmakta.
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Yasak Elma dizisi Ayşegül Çınar
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