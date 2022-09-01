YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

01.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev lüks yata yaklaşık 11 milyon liralık yakıt ikmali yapılacak

Cayman Adaları bayraklı dünyanın en büyük beşinci yatı olarak gösterilen 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Yarın limandan ayrılacağı belirtilen yatın, 650 bin litre akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Blue yatına yapılacak yakıt ikmali için yaklaşık 11 milyon lira ödeneceği kaydedildi.

Uluslararası internet sitelerinde, İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğunu belirtilen 160 metre uzunluğu, 26 metre genişliğindeki 2022 yılı yapımı lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor.

Körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü ve yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atıksu arıtması ve 80 mürettebat bulunuyor.

Düz ve beyaz hatlarıyla dikkat çeken tasarıma sahip Blue, modern ve estetik görüntüsüyle yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Malta Valletta Limanı'ndan gelen yatın yarın ilçeden ayrılacağı belirtildi.

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

- Dev lüks yata yaklaşık 11 milyon liralık yakıt ikmali yapılacak

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Marmaris blue liman

Muğla Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:30
Öğle
13:12
İkindi
16:50
Akşam
19:44
Yatsı
21:02
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Hollanda'da ayinler azaldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.