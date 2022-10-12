Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan kaçak yapılar, valiliğin 25 Ekim'e kadar kaldırılmasına yönelik karar almasıyla sahiplerince kıyıya çekilmeye başlandı.

Valiliğin 10 Ekim'de açıkladığı kararın ardından Seyhan Baraj Gölü'ndeki dubalar üzerinde bulunan yapıların sahipleri harekete geçti.

Göl üzerinde çok sayıdaki yapının sahibi, "yüzen evleri" teknelere bağlayarak kıyıya çekti.

Seyhan Baraj Gölü'nde, halen "yüzen ev" olarak adlandırılan kaçak yapılar bulunuyor.

Yapılar, sahipleri tarafından 25 Ekim'e kadar gölden çıkartılmazsa kamu gücü kullanılarak kaldırılacak.

- Adana Valiliği 25 Ekim'e kadar süre vermişti

Valilikten 10 Ekim'de yapılan açıklamada, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığının görüldüğü belirtilmişti.

"Yüzen evler"in kaldırılması için karar alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Kentin tam ortasında, çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda, bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü'nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."