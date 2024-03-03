Şeyma Subaşı Bahreyn'de veliaht prensin partisine katıldı! Tuvalette başını örtüp...

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yerinde durmuyor. Şeyma Subaşı İstanbul'a geldikten kısa süre sonra soluğu Bahreyn'de aldı.
Motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1 için harekete geçen Subaşı soluğu Bahreyn'de aldı.
Sosyal medyada paylaşım üzerine paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi yarışlar sonrası veliaht prensin partisine katıldı.
Derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette takipçilerine şov yaptı.
Başını örtüp dans eden Şeyma Subaşı yine sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman o dönem fenomenleri ülkesinde ağırlamıştı.