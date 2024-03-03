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Şeyma Subaşı Bahreyn'de veliaht prensin partisine katıldı! Tuvalette başını örtüp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2024 10:18
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Formula 1 2024 sezonu Bahreyn'de başladı. Ünlü isimlerin de akın ettiği yarışlarda Şeyma Subaşı da soluğu orada aldı. Gündüz yarışları izleyen Subaşı akşam ise veliaht prensin partisine katıldı. Partide telefon yasak olunca Şeyma Subaşı bakın ne yaptı.

Gerek paylaşımları gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı yerinde durmuyor. Şeyma Subaşı İstanbul'a geldikten kısa süre sonra soluğu Bahreyn'de aldı.


Chef GPT

Motor sporlarının en büyük organizasyonu Formula 1 için harekete geçen Subaşı soluğu Bahreyn'de aldı.

Sosyal medyada paylaşım üzerine paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşi yarışlar sonrası veliaht prensin partisine katıldı.

Derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken Subaşı gecede görüntü almak yasak olduğu için tuvalette takipçilerine şov yaptı.

Başını örtüp dans eden Şeyma Subaşı yine sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan 2016 yılında "Vizyon 2030" projesiyle kabuk değiştirmeye hazırlandığına yönelik bazı girişimlerle gündeme gelmişti. Veliaht Prens Salman o dönem fenomenleri ülkesinde ağırlamıştı.

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