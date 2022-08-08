Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia Irina Shayk ile tatilde! Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş da...

Rus model Irina Shayk (36), arkadaşları ile Ibiza’da tatile çıktı. Grupta model Stella Maxwell, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve Burberry’nin kreatif direktörü Riccardo Tisci’nin yanı sıra İtalyan DJ Guido Senia da vardı.