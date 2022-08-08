Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia Irina Shayk ile tatilde! Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş da...

Rus model Irina Shayk (36), arkadaşları ile Ibiza’da tatile çıktı. Grupta model Stella Maxwell, dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve Burberry’nin kreatif direktörü Riccardo Tisci’nin yanı sıra İtalyan DJ Guido Senia da vardı.
IRINA SHAYK ŞEYMA SUBAŞI'NIN EX AŞKIYLA
Senia, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla Türkiye’de büyük ün kazandı.
Shayk ve Senia, geçen yıl da Ibiza’da tatil yapmış, aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı.
Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra teknede denize açılan grup keyifli vakit geçirdi.
Rus Süpermodel Irina Shayk , Ibiza'daki tatilinde, üçgen desenli iki parça bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi.
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