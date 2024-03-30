Şeyma Subaşı'nın Tokyo pozları sosyal medyayı salladı! 'Kültür elçisi gibi'

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! 'Evim arandı'



BEĞENİ YAĞDI

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına hız veren Şeyma Subaşı gezmelere de doyamadı.

Son olarak soluğu Tokyo'da alan Şeyma Subaşı tatil karelerini peş peşe paylaştı.

'Şimdilik sadece birkaç fotoğraf. Umarım daha çok seveceğiniz daha iyilerini alırım' diyen Subaşı'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.