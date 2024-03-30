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  4. Şeyma Subaşı'nın Tokyo pozları sosyal medyayı salladı! 'Kültür elçisi gibi'

Şeyma Subaşı'nın Tokyo pozları sosyal medyayı salladı! 'Kültür elçisi gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 11:34
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı boşanmanın ardından adeta gezmelere doyamadı. Soluğu Tokyo'da alan Subaşı'nın peş peşe paylaştığı karelerine yorum yağdı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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BEĞENİ YAĞDI

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandı.
Boşanmanın ardından sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarına hız veren Şeyma Subaşı gezmelere de doyamadı.
Son olarak soluğu Tokyo'da alan Şeyma Subaşı tatil karelerini peş peşe paylaştı.
'Şimdilik sadece birkaç fotoğraf. Umarım daha çok seveceğiniz daha iyilerini alırım' diyen Subaşı'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Kültür elçisi gibi', 'Sayende güzel kültürler gördük', 'Bir güzelleşmiş sanki' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı sevgilisi
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