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  4. Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'evim arandı, kan testim verildi...' diyerek anlattı

Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'evim arandı, kan testim verildi...' diyerek anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 11:07
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Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile sancılı bir boşanma süreci yaşadı. Ünlü çiftin davası devam ederken Ersubaşı'ya ait bir video sosyal medyada gündem oldu. 'Uyuşturucu batağına düştüm' diyen Ersubaşı daha sonra bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti. Damla Ersubaşı uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı.

Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'evim arandı, kan testim verildi...' diyerek anlattı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği Mustafa Can Keser ile boşanmıştı. İkili, bir süre sonra sürpriz şekilde barışmıştı.

Darp edildiğini öne süren ve tekrar ayrılık kararı alan Ersubaşı, eski eşiyle mahkemelik olmuştu. Mustafa Can Keser'in, Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı ve "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

DAMLA EVİ

'UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜM'

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı. Damla Ersubaşı ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullandığını açıklamıştı.

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'Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.

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'EVİM ARANDI...'

Damla Ersubaşı şimdi de uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı. Ersubaşı; '26 Aralık'ta evim arandı, kan testim verildi. Onun da sonucu geldi çok şükür temiz raporumu aldım.' dedi.

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Damla Ersubaşı sihirli annem anne karakteri turu tuğçe kara
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