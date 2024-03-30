Uyuşturucu ve kumar itirafı gündem olmuştu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı 'evim arandı, kan testim verildi...' diyerek anlattı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü iddia ettiği Mustafa Can Keser ile boşanmıştı. İkili, bir süre sonra sürpriz şekilde barışmıştı.

Darp edildiğini öne süren ve tekrar ayrılık kararı alan Ersubaşı, eski eşiyle mahkemelik olmuştu. Mustafa Can Keser'in, Damla Ersubaşı'na velayet davası açtığı ve "Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

'UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞTÜM'

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı. Damla Ersubaşı ise gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullandığını açıklamıştı.

'Bir dönem uyuşturucuya batağına düştüm' diyen Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser'in iki kızının velayetini almak için kendisine şantaj yaptığını söyleyerek bu videonun videonun 1.5 yıl önce çekildiğini, eski eşinin montajlayarak medyaya servis ettiğini söylemişti.

'EVİM ARANDI...'

Damla Ersubaşı şimdi de uyuşturucu testinin sonucunu paylaştı. Ersubaşı; '26 Aralık'ta evim arandı, kan testim verildi. Onun da sonucu geldi çok şükür temiz raporumu aldım.' dedi.