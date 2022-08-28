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Şeyma Subaşı sevgilisiyle Burning Man'e gidecek! Festival imajı

28.08.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile son dönemde yeniden birlikte. Aşıklar uzun zamandır tatildeydi. Şeyma Subaşı son olarak bir paylaşım yaparak yeni imajını takipçilerine gösterdi ve Meedo ile birlikte Burning Man'e katılacaklarını duyurdu.

Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası tatile çıkan ve uzun zamandır tatil keyfi yapan çift tatillerini sürdürmeye niyetli.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Subaşı Instagram'da 3 milyon takipçisiyle yeni imajını paylaştı.

"MEEDO'M İLE BİRLİKTE GİDİYORUZ"

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazdı:
"En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz.
Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak."
Yeni saçlarını gösterdiği videoyla birlikte geçmiş yıllarda da katıldığı festivalden eski fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'na, kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve 200'den fazla yorum geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
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