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  4. Şeyma Subaşı üstsüz paylaşım yaptı! Paylaşımına yorum yağdı

Şeyma Subaşı üstsüz paylaşım yaptı! Paylaşımına yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 16:44 | Son Güncelleme:
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Çok konuşulan isimler arasında yer alan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Subaşı, sosyal medya hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Ne sütyen ne de bıralet giymeyen Subaşı'nın paylaşımına kısa süre içerisinde hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi.

Seneler önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana gündemden düşmüyor.

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ÜSTSÜZ POZLARINI PAYLAŞTI

Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Subaşı'nın son pozları da çok konuşuldu. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Subaşı, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Ne sütyen ne de bıralet giyen Subaşı'nın paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı.

Ünlü isme hayranları tarafından"Çok güzelsin", "Fiziğini çok beğendim", "Paylaşım gayet iyi" yorumlar yapıldı.

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Şeyma Subaşı sosyal medya ele
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