Şeyma Subaşı üstsüz paylaşım yaptı! Paylaşımına yorum yağdı

Seneler önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana gündemden düşmüyor.

