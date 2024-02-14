Şeyma Subaşı üstsüz paylaşım yaptı! Paylaşımına yorum yağdı

Seneler önce Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı ‘Var Mısın Yok Musun?’ isimli yarışma programına katılan ve sonrasında da Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlayarak bir anda popüler hale gelen Şeyma Subaşı, o günden bu yana gündemden düşmüyor.
Mohammed Alsaloussi ile evlenen ve 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Tarzı ve özel hayatıyla dikkat çeken Subaşı'nın son pozları da çok konuşuldu. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Subaşı, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı. Ne sütyen ne de bıralet giyen Subaşı'nın paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni yağdı.
Ünlü isme hayranları tarafından"Çok güzelsin", "Fiziğini çok beğendim", "Paylaşım gayet iyi" yorumlar yapıldı.