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  4. Sezon başında Galatasaray da peşindeydi... Adana Demirspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Ortalığı karıştıran iddia

Sezon başında Galatasaray da peşindeydi... Adana Demirspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Ortalığı karıştıran iddia

06.11.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Montella iyi bir çıkış yakalayan Adana Demirspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Rus basınından ortaya atılan iddiaya göre, Adana ekibi sezon başında kadrosuna kattığı ve ligde oynadığı son 2 mücadelede kadroya dahil etmediği yıldız isim Artem Dzyuba'nın sözleşmesini feshetti. İşte detaylar...

Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile müthiş bir grafik yakalayan ve ilk 12 haftada topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Adana Demirspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

Rus gazeteci Ivan Karpov'un duyurduğu son dakika haberine göre; Adana ekibi 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

BEDELSİZ OLARAK ALINMIŞTI

Adana Demirspor, sezon başında Zenit'le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Artem Dzyuba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak tecrübeli yıldız ligin ilk 3 haftasında düzenli olarak forma giyerken, son 7 maçın 2'sinde kadroda yer almazken, 4'ünde kadroda olup oynatılmadı. Sadece 9. haftada oynanan Gaziantep FK maçında karşılaşmanın sonlarına doğru forma giymiş ve 6 dakikada mücadele etmişti.

KADROYA ALINMIYORDU

KADROYA ALINMIYORDU

Adana Demirspor'un sakatlığı bulunmayan ve oynanan son 2 maçta da kadroya dahil etmediği Rus golcünün son durumu merak edilirken, kulüpten herhangi bir açıklama gelmemesi sonrası ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.

AYRILIK NEDENİ EKONOMİK

AYRILIK NEDENİ EKONOMİK

Dzyuba'nın Adana Demirspor'la yollarının ayrılmasının sebebi olarak Montella'nın oyun anlayışının Dzyuba'ya uymaması ve parasal sorunların olduğu yönünde iddialar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

İTALYA'YA GİDEBİLİR!

İTALYA'YA GİDEBİLİR!

Öte yandan Rus oyuncunun Türkiye macerasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Adana ekibinin ardından İtalya Serie B ekibi Venezia işaret edildi. Sport Express'te yer alan haberde henüz Rusya'dan herhangi bir teklifin olmadığı ama Venedik'e gideceği yönünde bilgilerin geldiği yazıldı. Ayrıca Venezia kulübünün yöneticisi Alexander Menta da ilgilerinin olduğunu ve takımın koşullarına uyması durumunda bu transferin gerçekleşebileceğini doğruladı.

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