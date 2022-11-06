Sezon başında Galatasaray da peşindeydi... Adana Demirspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Ortalığı karıştıran iddia

48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile müthiş bir grafik yakalayan ve ilk 12 haftada topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Adana Demirspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un duyurduğu son dakika haberine göre; Adana ekibi 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Adana Demirspor, sezon başında Zenit'le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Artem Dzyuba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Ancak tecrübeli yıldız ligin ilk 3 haftasında düzenli olarak forma giyerken, son 7 maçın 2'sinde kadroda yer almazken, 4'ünde kadroda olup oynatılmadı. Sadece 9. haftada oynanan Gaziantep FK maçında karşılaşmanın sonlarına doğru forma giymiş ve 6 dakikada mücadele etmişti.
Adana Demirspor'un sakatlığı bulunmayan ve oynanan son 2 maçta da kadroya dahil etmediği Rus golcünün son durumu merak edilirken, kulüpten herhangi bir açıklama gelmemesi sonrası ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı.
Dzyuba'nın Adana Demirspor'la yollarının ayrılmasının sebebi olarak Montella'nın oyun anlayışının Dzyuba'ya uymaması ve parasal sorunların olduğu yönünde iddialar nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Öte yandan Rus oyuncunun Türkiye macerasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Adana ekibinin ardından İtalya Serie B ekibi Venezia işaret edildi. Sport Express'te yer alan haberde henüz Rusya'dan herhangi bir teklifin olmadığı ama Venedik'e gideceği yönünde bilgilerin geldiği yazıldı. Ayrıca Venezia kulübünün yöneticisi Alexander Menta da ilgilerinin olduğunu ve takımın koşullarına uyması durumunda bu transferin gerçekleşebileceğini doğruladı.