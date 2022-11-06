Sezon başında Galatasaray da peşindeydi... Adana Demirspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti! Ortalığı karıştıran iddia

İTALYA'YA GİDEBİLİR!

Öte yandan Rus oyuncunun Türkiye macerasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Adana ekibinin ardından İtalya Serie B ekibi Venezia işaret edildi. Sport Express'te yer alan haberde henüz Rusya'dan herhangi bir teklifin olmadığı ama Venedik'e gideceği yönünde bilgilerin geldiği yazıldı. Ayrıca Venezia kulübünün yöneticisi Alexander Menta da ilgilerinin olduğunu ve takımın koşullarına uyması durumunda bu transferin gerçekleşebileceğini doğruladı.