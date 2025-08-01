Shakhtar Donetsk' toplamda 6-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı! Sergen Yalçın sesleri...

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş, 4-2 kaybettiği ilk mücadelenin rövanşında rakibine 2-0 mağlup olurken toplamda 6-2'lik skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek Siyah-Beyazlılar'ın gösterdiği etkisiz performans eleştirilere neden olurken, karşılaşmanın ardından camiada 'Sergen Yalçın' sesleri de yükselmeye başladı.
Öte yandan spor yazarları Beşiktaş'ın bu performansına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ERCAN TANER: Kötü futbol oynama anlamında her sezon üstüne koyan bir takım olabilir mi? Evet, oluyormuş, bunu da gördük.… Böyle durağan oynayan takımda umutlu olduğum Abraham ve Rafa Silva gibi iyi olan oyuncular da maalesef kayboldular. Teknik direktör yeme makinası oldu bu oyuncu topluluğu. Bir an önce birçoğunun biletinin kesilmesi şart. Bu işin mazereti kalmadı. Shakhtar ikinci devrenin büyük bölümünde tempo sunu düşürmeseydi yine facia bir sonuç ortaya çıkardı. Dünkü maçta ortaya çıkan başka bir görüntü daha vardı. Takımın çoğu enteresan bir şekilde fizik olarak bitikti. Sezon başında yorgunluk bazen olabilir ama bu kadar fazla olması çok şaşırtıcı. Sezon başlayana kadar kaç transfer yapılabilir? Eğer daha çok vakit kaybedilirse bir yıla daha yazık olacak, bu belli oldu. [SÖZCÜ]
SİNAN VARDAR: Maçın sonuna yaklaşırken Beşiktaş'ın tek bir net kanat hücumu dahi yoktu. Abraham da bu tabloya şaşırmış olmalı. "Tek bir kanat organizasyonu olmadan geçen 90 dakika mı olur?" diye düşünüyordur muhtemelen. Son oyuncu değişikliğinde Tayfur Bingöl oyuna girince, yılların futbol adamı ve Beşiktaş aşığı biri olarak yazıyı burada noktalıyorum. [FOTOMAÇ]
FATİH DOĞAN: Değil 8 aydır 2 yıldır ihtiyaçlar bir türlü giderilemediği ve kritik rövanş maçı öncesi Gedson da satıldığı için yutkunuyorum çünkü söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor. İyi niyetli olmak, iyi insan olmak bazen başarı için yeterli değil. Solskjaer'in futbolu mutlu etmeye yetmiyor, umut vermiyor. Dün akşam da acı ve umutsuzluk verdi. Beşiktaş'ta hoca değişikliğinden önce, bu takım hangi mantalite ve sistemle oynaması gerektiğine karar vermeli. [SABAH]
NİHAT KAHVECİ: Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna.
MUSTAFA ÇULCU: Geçen sezon Beşiktaş'ın başına geçen Solskjaer'in geldiği günden bu yana takımda ve oyunda hiç mi bir gelişim değişim ilerleme kaydedilmez, hiç mi bir dokunuşu hissedilmez mi? Rafa Silva'dan başka ne bir oyun hafızası ne bir planı ne bir stratejisi hiçbir şey yok! Beşiktaş belli ki iyi bir hazırlık dönemi geçirmemiş. Hedef takım oluşturabilmek adına büyük çaba gösteren Başkan Serdar Adalı'nın acilen teknik adam değişikliğine gitmesi gerekiyor. [SABAH]
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