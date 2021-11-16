Şiddeti önlemek isteyen öğrenci "giyilebilir darbe sensörü" geliştirdi

ZAFER GÖDER - Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören 12 yaşındaki Burak Evren Cavaç, şiddet olaylarına erken müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla giyilebilir darbe sensörü prototipi geliştirdi.

7. sınıf öğrencisi Cavaç, haberlerde görüp etkilendiği şiddet olaylarının önüne geçebilmek için öğretmeni Seray Altunöz danışmanlığında proje hazırladı.

Öğretmeniyle darbe sensörü prototipi üreten Cavaç, bunları kıyafete monte etti. Cavaç'ın giyilebilir olarak tasarladığı sensörler, darbeyi algıladığı anda mobil uygulamaya yüklenen telefon numaralarını arıyor. Bu sayede şiddet olaylarına hızla müdahale edilmesi amaçlanıyor.

12 yaşındaki Cavaç, AA muhabirine, ürünü Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'nde sergilediğini söyleyerek, "Projeyi toplumdaki şiddet olaylarını engellemek için tasarladık. Proje maliyeti düşük olduğu için seri üretime geçtiğinde de çok fazla satılabilir ve yapılabilir bir ürün." dedi.

Üründe arka ve ön kısımda toplam 6 sensör bulunduğunu aktaran Cavaç, "Bu sensörler, üzerine gelen herhangi bir darbeyi algıladıkları anda telefondan daha önce kayıtlı olan telefon numarasını arıyor. Ürünün çalışma prensibi bu şekilde. Hedef kitlemiz kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hatta hayvanlar çünkü günümüzde hayvanlar bile şiddet görebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "KADES uygulamasıyla birleştirilmesini istiyoruz"

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seray Altunöz de projeyi Türk Patent ve Marka Kurumuna "faydalı model" olarak sunduklarını belirterek, "Toplumda şiddet konusunda kanunlarımız özellikle son yıllarda önlem alıyor. Bunun yanında eğitim sistemimiz de bununla alakalı eğitimler veriyor ancak biz somut çare bulalım istedik. Bu amaçla giyilebilir teknoloji ürünü tasarladık." diye konuştu.

Çok amaçlı ve işlevi olan bir ürün olduğunu vurgulayan Altunöz, "Toplumda sadece kadınlar değil, yaşlılar, çocuklar hatta hayvanlar bile şiddet görebiliyor. Onlara yönelik ürün tasarladık. Belirli bir darbe eşiği var aslında. O darbe eşiğinde algılayan bir ürün. Darbeyi algıladığı anda telefonda ekli olan kişiye arama yapıyor. Bunun üzerine kurulmuş mobil bir uygulama." diye konuştu.

Altunöz, kişinin ölümcül darbe almadan önce emniyet güçlerinin olay yerine gidip önlem almasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emniyet güçlerini dahil etmek için 6 aylık izin süresi gerekiyormuş. Bizim ürün prototip süremiz 3 ay oldu. O nedenle 3 ay daha beklememiz gerekiyor. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması üzerinden emniyet güçleriyle yerel ve güncel izinler alındıktan sonra birleştirilerek harika ürün ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Zaten faydalı ürün olarak başvurumuzu yaptık. Ürünümüz kabul görürse, inşallah teknolojik ürün olarak yatırımcılardan da destek görürsek, seri üretime geçer diye tahmin ediyoruz.

Bu şekilde emniyet güçlerimizle, KADES uygulamasıyla da birleştirilip daha somut bir ürün belki de topluma kazandırmış oluruz. Çünkü ürünümüz gerçekten ucuz maliyetli bir ürün. 1600 lira masraf yaptık. O da testleri yaptığımız halde, çok fazla sensör vs. kullandık. Ürün seri üretime geçtiği zaman 500 liralık çok küçük rakamla satışa çıkacaktır diye düşünüyoruz."