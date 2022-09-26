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Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

26.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında toplanan 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi - Projenin uygulanmasıyla, 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı

YASEMİN KALYONCUOĞLU - "Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma" amacıyla 5 yıl önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, bugüne kadar toplanan yaklaşık 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı, 26 Eylül 2017'de yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 5 yıl önce hayata geçirilen ve aşamalı olarak, mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerleri gibi atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulanan projenin, 2023'e kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık, geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılması ve düzenli depolama oranının yüzde 65'e indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin başlangıcından bu yana, 20,4 milyon ton kağıt-karton, 5,4 milyon ton plastik, 2,3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlıktan lisans almış işletmelerce geri kazandırıldı.

Toplanan bu atıklardan, 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi.

Ayrıca 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eş değer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin bir yıllık su kullanımına eş değer 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı; 1 metre yüksekliğinde, 9 bin 288 futbol sahası genişliğine eş değer 69 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi.

Projenin uygulanmasıyla, 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 1,95 milyon dekarlık orman alanına eş değer 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 98 milyon araç deposuna eş değer 87 milyon varil petrolden ve 650 milyon ton ham maddeden tasarruf sağlandı.

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

- 5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında toplanan 33,8 milyon ton geri kazanılabilir atık ile 62,2 milyar lira ekonomik kazanç elde edildi - Projenin uygulanmasıyla, 3,9 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

Sıfır Atık Projesi ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı

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