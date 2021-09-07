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  4. Sihirli Annem dizisinde Toprak’ı canlandıran Jennifer Boyner güzelliğiyle büyüledi

Sihirli Annem dizisinde Toprak’ı canlandıran Jennifer Boyner güzelliğiyle büyüledi

07.09.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonların unutulmaz dizisi Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları artık büyüdü. Her biri farklı yollar da ilerleseler de dizi sayesinde tanınmaya ve takip edilmeye devam ediyorlar. Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner, genç kız oldu. Boyner'in son haline, dizinin hayranları tam not verdi.

kazandıran Sihirli Annem'in oyuncularının yıllar içerisindeki değişimi, gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, üniversiteden mezun olması nedeniyle gündeme gelirken, bu sefer de Özkaya'nın dizide sıklıkla aynı sahnelerde yer aldığı Jennifer Boyner'in değişimi gündem oldu.

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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya İTÜ'den mezun olduSihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya İTÜ'den mezun oldu

TOPRAK KARAKTERİNİ CANLANDIRDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Sihirli Annem’in çocuk oyuncuları büyüdü. Çocuk yaşta şöhrete kavuşan oyuncuların son halleri de merak konusu oldu. O isimlerden biri de Sihirli Annem'de 'Toprak' karakterine hayat veren Jennifer Boyner.

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SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Jennifer Boyner, şimdilerde güzel bir genç kız oldu. Henüz bebekken büyük bir üne kavuşan Jennifer Boyner, şimdilerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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YOUTUBE'DA KANALI VAR

Instagram'da şimdilerde hatırı sayılır bir takipçiye sahip olan Boyner, şu sıralar televizyondan uzak ama beğeni ile takip edilen YouTube videoları çekiyor.

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İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNİ SEVİYOR

Aynı zamanda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Afrika örgüsü saçlarıyla beğeni toplayan Jennifer Boyner, son olarak imaj değişikliğine gitmişti.

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Ünlülerin çocukluk halleri

Asena Keskinci
Çağla Şimşek
Çağla Şimşek
Gonca Vuslateri
Hadise
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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