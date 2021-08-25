Siirt'te 3 bin kişiye istihdam sağlayacak çinko izabe tesisi kasım ayında açılacak

SİİRT (AA) - Siirt'te yapımında sona gelinen ve faaliyete girdiğinde 3 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisinin kasım ayında açılacağı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, beraberinde Katar ve Mısırlı yatırımcılarla Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak tesiste incelemede bulundu.

Fabrikadaki inşaat ve montaj çalışmalarıyla ilgili bilgi veren proje koordinatörü Yüksek Mühendis Emin Gültekin, fabrikadaki çalışmaların kasım başı itibarıyla deneme üretimi yapacak noktaya ulaşacağını bildirdi.

Fabrikanın temelinin 11 Ocak 2020'de atıldığını anımsatan Gültekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bazı teknik nedenlerle inşaat çalışmalarının geçen yılın ağustos ayında başlanabildiğini anlattı.

Aktay'ın destekleriyle bütün olumsuzluklara rağmen çalışmaların özveriyle sürdürüldüğünü belirten Gültekin, en az 2 yılda yapılabilecek çalışmaları bir yıla sığdırdıklarını kaydetti.

Yasin Aktay da Kovid-19'a rağmen fabrikayı 14 ayda bitirmiş olacaklarını söyledi.

Kasım başı itibarıyla deneme üretimleriyle açılışa hazır hale gelecek fabrikanın 3 bin kişiye de istihdam sağlayacağını bildiren Aktay, fabrikanın sadece meta üretmeyeceğini, Türkiye için daha önce olmayan yeni bir teknoloji ve bilgiyi de üretip milli servete dahil etmiş olacaklarını aktardı.

Türkiye'nin halihazır çinko ihtiyacının dışarıdan ithal edildiğini ve bunun 250 bin ton olduğuna değinen Aktay, bu tesisin ilk bazının çalışmasıyla, ihtiyacın 45 bin tonunun karşılanacağını bildirdi.

Çinkonun çok stratejik ve teknolojik bir ürün olduğunu belirten Aktay, "Şu anda ülkemizin, Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis'imizin sahip olduğu maden kapasitesiyle biz bu tesisle Türkiye'nin çinko ihtiyacının tamamını karşılayacak hatta bir aşama sonra ihraç edecek seviyeye gelecek bir hamlenin ilk adımını atmış oluyoruz." dedi.

Yatırımların çinkoyla sınırlı kalmayacağını aktaran Aktay, dışarıya bağımlılığı azaltmak için kurşun, bakır, demir, krom gibi metallerle ilgili de bir süreci başlatmış olduklarını ifade etti. Aktay, şöyle devam etti:

"Bu girişimde elini ilk etapta tecrübesiyle, sermayesiyle taşın altına koyma cesaretini gösteren değerli hemşehrimiz, genç, dinamik ve idealist iş adamı kardeşim Fikret Baydarman'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şu anda bu ziyarette bize refakat eden, yine bize ve bu projeye inanarak, Türkiye'ye yatırım yapmayı İslam dünyasının iş adamları üzerinde ahlaki bir borç gibi gören, hisseden ve bunu her vesileyle ifade eden Katar ve Mısırlı iş adamı kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da verdikleri yatırım kararının hızla ve en yüksek kalitede gerçekleşmekte olduğunu görerek inançlarını, güvenlerini tazelediler. İnşallah kasım ortaları itibarıyla tesisin açılışında hepimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir arada olacağız. O açılışta, aynı zamanda teknik-mühendislik proje hazırlıkları tamamlanmış olan diğer tesislerimiz için de temel atmış olacağız."