SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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