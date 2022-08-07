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Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

07.08.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere Köyü mevkisinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Siirt'te askeri araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Siirt askeri araç

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